В Петербурге стали чаще судить за дачу взяток, чем за их получение

В Санкт-Петербурге суды стали чаще наказывать за дачу взятки, чем за получение. В последнее время в городе наблюдается стабильное количество коррупционных преступлений.

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В Северной столице стремительно растет количество дел о даче взятки, сообщает dp.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Так, за первое полугодие 2023 года столько же дел по 291-й статье (дача взятки), сколько за весь 2022 год — 46. За получение незаконных вознаграждений было рассмотрено 29 дел, что соответствует прошлогодней динамике.

Отмечается, что количество коррупционных преступлений в городе Петра остается стабильным. Всего за год было рассмотрено 128 дел о коррупции.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербургский суд отправил директрису-взяточницу под домашний арест до конца июня. Она вымогала взятки у учителей.