Вымогавшая с учителей взятки директриса школы в Невском районе отправлена под домашний арест

Петербургский суд отправил директрису-взяточницу под домашний арест до конца июня. Женщина призналась, что вымогала взятки у учителей своей школы, для создания благоприятных условий труда.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Октябрьский районный суд Петербурга отправил под домашний арест директрису одной из школ Невского района, обвиняемую в вымогательстве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По версии следствия, обвиняемая и двое ее заместителей, обвиняются в получении взятки с учительского состава школы.

Известно, что директрисе предъявлено обвинение по трем эпизодам по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору). Обвиняемая полностью признала свою вину.

Суд отправил женщину под домашний арест до 27 июня 2023 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что директор и два заместителя школы Невского района задержаны за поборы с учителей.