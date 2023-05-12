Вымогавшая с учителей взятки директриса школы в Невском районе отправлена под домашний арест
Петербургский суд отправил директрису-взяточницу под домашний арест до конца июня. Женщина призналась, что вымогала взятки у учителей своей школы, для создания благоприятных условий труда.
Октябрьский районный суд Петербурга отправил под домашний арест директрису одной из школ Невского района, обвиняемую в вымогательстве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
По версии следствия, обвиняемая и двое ее заместителей, обвиняются в получении взятки с учительского состава школы.
Известно, что директрисе предъявлено обвинение по трем эпизодам по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору). Обвиняемая полностью признала свою вину.
Суд отправил женщину под домашний арест до 27 июня 2023 года.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что директор и два заместителя школы Невского района задержаны за поборы с учителей.