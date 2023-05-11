Директор и два заместителя школы Невского района задержаны за поборы с учителей

В Санкт-Петербурге прошли обыски у работников одной из школ, а также в отделе образования администрации Невского района. Директора образовательного учреждения, а также двух ее заместителей проверили в рамках дела о взятках.

Фото: пресс-служба Главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

До проведения обысков правоохранителям поступила информация, что директор и два ее заместителя периодически получали от подчиненных часть денег, выплаченных в качестве премий. В ходе опороса сотрудников школы эта информация подтвердилась. Учителя отметили, что действительно переводили деньги руководству еще в декабре 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В общей сложности незаконно было переведено около 200 тысяч рублей. Денежные средства подозреваемые потратили по собственному усмотрению. В результате правоохранители задержали 54-летнюю директора школы, а также 32-летнего и 36-летнего заместителей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».

Известно, что в ходе обысков правоохранители изъяли электронные технические средства и документацию, которая заинтересовала следствие. В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что бывший замначальника отдела УМВД России Калининского района отправится в колонию строго режима за получение взятки и незаконное бездействие.