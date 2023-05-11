Бывший замначальника УМВД РФ по Калининскому району проведет в колонии более восьми лет

Решением Калининского районного суда Петербурга в колонию строгого режима отправлен бывший замначальника отдела районной полиции Давид Бокерия. Он признан виновным в получении взятки за незаконное бездействие.

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В пресс-службе прокуратуры Петербурга рассказали, что в мае 2021 года Бокерия получил через посредника денежную сумму в размере 150 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности руководства организации, которая была поймана на нарушения в ходе проведении мероприятия. На этом преступления мужчины не закончились.

Летом того же года посредник передал полицейскому еще 1,2 млн рублей в качестве взятки, 400 тысяч из которых забрал себе. Вторым участником преступного сговора является Феликс Кулиев, который проведет за решеткой 4,5 года и заплатит штраф в размере 500 тысяч рублей.

Сам Бокерия отправится в колонию строго режима на 8,5 лет, а также заплатит 2 миллиона штрафа. Злоумышленник был лишен звания подполковника полиции.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что СК РФ принял решение переквалифицировал обвинение трем генералам петербургской полиции, арестованным еще в прошлом году. Одним из задержанных оказался бывший глава МВД Петербурга Сергей Умнов.