Экс-глава МВД Петербурга Умнов получил обвинение в создании ОПГ и взяточничестве на 65 млн рублей

Следственный комитет принял решение переквалифицировал обвинение трем генералам петербургской полиции, которые были арестованы еще в июле прошлого года. Одним из задержанных оказался бывший глава МВД Петербурга Сергей Умнов, которому теперь вменяют получение взяток и организацию преступной группы.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Напомним, что почти год назад за решеткой оказались начальник управления ГИБДД по Петербургу Алексей Семенов, бывший замначальника петербургского главка МВД Иван Абакумов и помощник министра внутренних дел Сергей Умнов, который стоял во главе преступной группировки.

По версии следствия, генералы полиции использовали средства Фонда содействия программам ГУВД в личных целях. Умнов вместе с соучастниками получали деньги за продление с филиалами коммерческих МРЭО договорных отношений. Средства направлялись под предлогом пожертвований.

Так, за шесть лет подконтрольному Фонду содействия программ ГУВД руководство филиалов МРЭО перечислили более 64 миллионов рублей. Часть суммы пошла на покупку премиальных автомобилей для работников фонда, ремонт офисов и праздничные мероприятия.

Фигурантами дела также являются помощник главы МВД России Владимир Колокольцев и экс-глава отдела правового обеспечения управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Елена Копьева.

Все злоумышленники помещены под стражу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что глава отдела по расследованию экономических преступлений следственного управления полиции Приморского района задержан за получении взятки в особо крупном размере. Мужчину задержали 4 мая в районе Ильюшинского рынка с поличным.