Петербургский следователь взял взятку в один миллион рублей, пообещав, что дело не дойдет до суда, но в отношении него тоже завели дело

Глава отдела по расследованию экономических преступлений следственного управления полиции Приморского района совершил подозревается в совершении экономического преступления. Оказалось, что неучастие следователя в деле стоит миллион рублей. Теперь на мужчину завели собственное дело.

Фото: pxhere

В Петербурге задержали следователя, пообещавшего за миллион не пускать дело в ход. Об этом сообщает ФедералПресс.

По версии следствия, главу отдела по расследованию экономических преступлений следственного управления полиции Приморского района подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Так, специалисты УСБ МВД России по Петербургу задержали мужчину с поличным 4 мая, во второй половине дня. Взятку подозреваемый получил в районе Ильюшинского рынка в Приморском районе. Оказалось, что из миллиона, который он получил, настоящими были только 15 тысяч.

По предварительной информации, за взятку мужчина должен был «закрыть» глаза в отношении взяткодателя и его причастности к преступлению, а также дал гарантию, что дело не будет доведено до суда.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что мурманский чиновник, получивший кофемашину в качестве взятки, рискует взять кофе-брейк уже на зоне.