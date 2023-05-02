Мурманский чиновник, получивший кофемашину в качестве взятки, рискует взять кофе-брейк уже на зоне

Взятка бывает двух видов – подкуп и благодарность. Заместитель начальника управление Ленинского округа Мурманска взял взятку первого вида кофемашиной. Теперь ему придется объяснить свою кофеиновую зависимость в суде.

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Заместителя начальника управления Ленинского округа Мурманска оказался настолько кофеманом, что готов переступить через принципы ради лишней чашечки любимого напитка. Так, мужчина взял кофемашину в виде «подкупа» за бездействие со своей стороны. Об этом сообщает «МК в Мурманске».

По версии следствия, 6 февраля 2023 года, экс-замначальнику стало известно, что один из предпринимателей занимается ведением торговли, не получив на это разрешения в органе местного самоуправления. За свое молчание мужчина попросил кофемашину.

Хитрый предприниматель согласился, заодно поставив в известность и правоохранителей, после чего, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, передал чиновнику плату за молчание.

В отношении кофемана заведено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).