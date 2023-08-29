В Петербурге появится специальный чат для собственников квартир

В Санкт-Петербурге появилась система соседских чатов. Так, для защиты жителей от иностранных мессенджеров, Минстрой и Минцифры разработали инструмент для жалоб к управляющим компаниям. Для доступа в чат нужны «Госуслуги.Дом», VK Мессенджер, выписка из ЕГРН.

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В России разработали официальный соседский чат на базе мессенджера российской соцсети. Чаты ведут в приложение «Госуслуги.Дом», которое интегрировано в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), сообщает Neva.Today.

В правительстве рассказали, что им могут воспользоваться только собственники жилья. Так, жители смогут оперативно подавать жалобы и решать бытовые вопросы. Эксперты продолжают обновлять функционал приложения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что власти Смольного утвердили новый порядок выплат семьям мобилизованных. Изменения коснутся как необходимых для этого документов, так и самих пособий.