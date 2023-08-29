Эксперты рассказали, как обстоят дела на молодежном рынке труда

В России за первое полугодие 2023 года работодатели опубликовали более 173 тыс. вакансий для молодежи. На них приходится около 1 млн активных резюме.

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В РФ количество вакансий для молодых специалистов за первое полугодие выросло на 58%, а для кандидатов с опытом только на 38%, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru.

Отметим, что наибольший спрос на молодых специалистов держится в Центральном ФО – 20% или каждая пятая вакансия. В Петербурге — 8%.

Конкурс среди молодых специалистов по стране в среднем составляет 6 человек на место, в прошлом году — 8. Чаще всего работодатели предлагают поработать на позиции менеджера по продажам, в общепите и другие.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге специалисты проанализировали больше 180 тысяч вакансий на сервисе по поиску работы. Оказалось, что работодатели предлагают новым сотрудникам от 51 тыс. до 100 тыс. рублей.