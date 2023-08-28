Эксперт рассказал, с чем может быть связан рост цен на хлеб и мясо

В России причиной роста цен на хлеб и мясо может стать повышение стоимости импортных составляющих и недобросовестные действия самих производителей. Таким мнением поделился председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

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Павлов рассказал, что появляются серьезные вопросы, когда одновременно дорожают все виды мяса и зерновая продукция. Хлеб дорожает несмотря на рост производства зерна, а сама отрасль имортонезависимая. Однако цены стремительно растут, сообщает Газета.ру.

Он заявил, что антимонопольные органы должны обратить внимание на сложившуюся ситуацию. По его словам, это может помочь стабилизировать или уменьшить цены на продукты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что В России хлебозаводы не справляются с ростом себестоимости производства. Им становится сложнее сдерживать рост отпускных цен на продукцию. Так, до конца 2023 года цены на хлеб могут вырасти на 7-10%.