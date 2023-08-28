В России цены на хлеб могут вырасти на 7-10% до конца года

В России хлебозаводы не справляются с ростом себестоимости производства. Им становится сложнее сдерживать рост отпускных цен на продукцию. Так, до конца 2023 года цены на хлеб могут вырасти на 7-10%

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Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев рассказал, что российские производители хлеба сталкиваются с подорожанием его производства. Это уже до конца года может привести к росту цен на 7-10%, сообщает РБК.

Так, сильнее всего на себестоимости повлияло рекордное подорожание муки. В период с июня 2022 года по июнь 2023 года цены на пшеничную муку высшего сорта снижались, однако за последний месяц они выросли стремительными темпами — на 15-18%.

Кроме того, усугубляет ситуацию подорожание логистики.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что московский булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» купил петербургский хлебокомбинат «Дарница».