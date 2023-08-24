Московский холдинг купил петербургский хлебозавод «Дарница»

Московский булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» купил петербургский хлебокомбинат «Дарница». Компания не комментирует информацию о сделке.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО «Группа компании „Дарница“. Таким образом „Коломенский“ сможет расширить свое присутствие на рынке. Пресс-служба компании не комментирует сделку, сообщает РИА Новости.

Отметим, что в 2022 году владельцем холдинга стал российский бизнес финской Fazer и тверской завод «Волжский пекарь».

Напомним, что петербургский завод занимается производством хлеба, сдобы, штруделей и других. Так, в 2021 году ее выручка составила 4,2 млрд рублей, продемонстрировав рост на 11%.

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