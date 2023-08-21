В Петербурге не нашли пригодных для купания водоемов

В Санкт-Петербурге сотрудники Роспотребнадзора проверили на качество воды 24 водоема. Однако оказалась, что ни одна из акваторий не пригодна купания.

Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В Северной столице специалисты Роспотребнадзора проверили воду в 24 водоемах на соответствие санитарных норм. Оказалось, что ни одна из водных акваторий не пригодна, сообщает МК в Питере.

Отмечается, что сотрудники ведомства 314 проб воды из девяти водных акваторий. По микробиологическим и паразитологическим показателям вода ни в одном из них не соответствует норме.

В ведомстве порекомендовали жителям не купаться в непригодных для этого водоемах.

Напомним, что в пруду Муринского парка утонула молодая женщина. Очевидцы предполагают, что погибшая могла быть пьяна. Двое молодых людей попытались спасти тонущую в пруду женщину, но им не удалось этого сделать. Позже на место приехали полицейские.