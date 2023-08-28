Эксперт рассказала, каковы шансы повышения маткапитала
В Государственной думе РФ рассмотрят законопроект об увеличении материнского капитала до 1 миллиона рублей на второго и третьего ребенка. Авторы проекта считают, что это позволит улучшить демографическую ситуацию.
Член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Ирина Волынец заявила, что существует большая вероятность принятия такого закона. По ее словам, такие изменения приведут к увеличению российских многодетных семей, сообщает Бриф.
Она отметила, что жителям проще решиться на рождение первого и второго ребенка. Однако они россияне часто задаются вопросами при рождении третьего и четвертого. Например, нехватка квадратных метров жилья или денег на их воспитание.
Эксперт добавила, что властям необходимо расширять и косвенные меры поддержки семей с детьми. Так, представителям власти следует создать достойную инфраструктуру.