Эксперт рассказала, каковы шансы повышения маткапитала

В Государственной думе РФ рассмотрят законопроект об увеличении материнского капитала до 1 миллиона рублей на второго и третьего ребенка. Авторы проекта считают, что это позволит улучшить демографическую ситуацию.

Фото: Baltphoto

Член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Ирина Волынец заявила, что существует большая вероятность принятия такого закона. По ее словам, такие изменения приведут к увеличению российских многодетных семей, сообщает Бриф.

Она отметила, что жителям проще решиться на рождение первого и второго ребенка. Однако они россияне часто задаются вопросами при рождении третьего и четвертого. Например, нехватка квадратных метров жилья или денег на их воспитание.

Эксперт добавила, что властям необходимо расширять и косвенные меры поддержки семей с детьми. Так, представителям власти следует создать достойную инфраструктуру.