Многодетная петербурженка пропала после погружения на глубину в Египте

В Египте спасатели начали поиски пропавшей многодетной матери из Петербурга, которая погрузилась на запрещенную глубину с группой дайверов. Женщина приехала в отпуск с супругом.

Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Египте начали поиски пропавшей во время дайвинга жительницы Северной столицы. Женщина пропала в субботу, 26 августа, сообщает МК в Питере.

Отметим, что женщина отправилась в 10-дневный отпуск со своим мужем, где решила погрузиться под воду с группой опытных дайверов. Однако из девяти погрузившихся не вернулась только она. Оказалось, что они превысили разрешенную глубину на 110 метров. Ее муж выплыл, почувствовав себя неважно.

Известно, что у петербуржцев четверо детей, которые дожидаются родителей в Северной столице.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Красносельском районе Петербурга 3-летний ребенок утонул по недосмотру матери. Инцидент произошел в Гореловском озере.