В Гореловском озере утонул трехлетний ребенок

В Красносельском районе Петербурга 3-летний ребенок утонул по недосмотру матери. Инцидент произошел в Гореловском озере.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье, 20 августа, в полицию поступило сообщение о том, что в Гореловском озере утонул ребенок. Оказалось, что погибшим является 3-летний малыш.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что около 18:00 по недосмотру 32-летней матери ребенок утонул.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Красносельском районе возбудили уголовное дело против матери утонувшего в Финском заливе семилетнего мальчика по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Также известно, что она работает дворником и ранее была судима за открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия.