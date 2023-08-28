В России предлагают повысить маткапитал вместе с МРОТ

В России предложили увеличить материнский капитал выше уровня фактической инфляции вместе с МРОТ. С такой идеей выступили депутаты Государственной думы.

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В РФ выступили с предложением поднять сумму материнского капитала до 756,7 тысяч рублей на первого ребенка и до миллиона рублей на второго. Авторами идеи выступили депутаты Госдумы, сообщает АБН.

Депутаты считают, что выплаты материнского капитала необходимо ввести с 1 февраля 2024 года. Инициаторы считают, что такое решение поможет улучшить демографическую ситуацию в стране.

Ярослав Нилов считает, с 2024 года в России увеличат МРОТ выше уровня фактической инфляции. Однако он отметил, что маткапитал также зарекомендовал себя, поэтому необходимо поднять ее уровень до больших значений.

Напомним, что в России разрешили использовать средства материнского капитала на оплату образования после достижения ребенком трехлетнего возраста.