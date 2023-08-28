В Петербурге жители перестали массово покупать табак в 2023 году

В Санкт-Петербурге упал интерес жителей к табачной продукции. Так, почти в полтора раза упали продажи табачных изделий. Специалисты считают, что причиной стал массовый переход жителей на вейпы или контрафакт без акциз.

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За первое полугодие в Северной столице в 1,5 раза упали продажи табачных изделий по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Так, город оказался лидером среди российских регионов по этому показателю, сообщает dp.ru.

Оказалось, что с января по июль 2022 года средние объемы продаж на душу населения составляли порядка 133 сигарет, однако в текущем году этот показатель упал до 70 сигарет.

Эксперты считают, что на такие показатели повлияла популярность других видов никотиновой продукции, например, электронные испарители.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что во Всеволожском районе Ленинградской области произошла драка среди подростков.