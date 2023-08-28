В Петербурге в начале новой рабочей недели облачно и дождливо

Санкт-Петербург оказался под влиянием теплого сектора циклона. В городе ожидается облачная с прояснениями погода, а вечером небольшие дожди.

Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В Северной столице в понедельник, 28 августа, погода сформируется под влиянием теплого сектора циклона с центром над Финским заливом. В городе облачно с прояснениями, а вечером пойдут дожди, сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Эксперт отметил, что температура воздуха поднимется до +21…+23 градусов, а по Ленобласти местами до +24 градусов.

Во вторник, 29 августа, без осадков, температура упадет до +20…+22 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что жителей Петербурга предупредили, что в понедельник стоит ожидать неприятное погодное явление. Речь идет о серьезном усилении ветра. Спасатели призывают воздержаться от прогулок на улице и быть особенно внимательными.