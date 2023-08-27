В Петербурге ожидается сильный ветер в понедельник

Жителей Петербурга предупредили, что в понедельник стоит ожидать неприятное погодное явление. Речь идет о серьезном усилении ветра.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Жителям и гостям Северной столицы стоит 28 августа подготовится к усилению ветра до 15 метров в секунду. Наиболее сильно это ощутят те, кто живет или будут находиться в прибрежных районах города.

Спасатели призывают воздержаться от прогулок на улице и быть особенно внимательными, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Петербургу со ссылкой на синоптиков.

Ранее Санкт-Петебург.ру сообщал, что погода в Культурной столице 28 августа ожидаются дожди ближе к вечеру. Температура воздуха прогнозировалась в районе от +21 до +23 градусов.