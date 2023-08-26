В Петербурге ожидается преимущественно солнечная погода

Последние выходные уходящего лета в Северной столице будут преимущественно солнечными и без осадков. Однако в 27 августа могут пройти кратковременные дожди.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В субботу, 26 августа, Санкт-Петербург окажется на границе атмосферных образований, что обеспечит относительно стабильную погоду. Температура воздуха днем составит от +21 до +23 градусов тепла, сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Погода в южной части Ленинградской области будет отмечена кратковременными дождями, в северной части вероятность осадков минимальна. Температура воздуха будет находиться в диапазоне от +18 до +23.

В воскуренье, 27 августа, погода в Культурной столице будет без осадков, а температура воздуха поднимется до +23 градусов. В Ленинградской области ожидаются такие же температурные показатели.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге начинается небольшое потепление на фоне приближающегося теплого атмосферного фронта.