В Петербурге небольшое потепление

В Санкт-Петербурге под влиянием приближающегося с запада теплого атмосферного фронта будет облачная погода. Местами возможны кратковременные дожди.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В пятницу, 25 августа, в городе на Неве погода сформируется под влиянием теплого атмосферного фронта. Он принесет обширные облачные поля, а местами пройдут кратковременные дожди, сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Эксперт отметил, что температура воздуха поднимется до +20…+22 градусов, в Ленинградской области местами до +17…+22 градусов.

В субботу на улице также ожидается +20…+22 градуса и без существенных осадков.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге тыловая часть далекого циклона принесла облачную с прояснениями погоду. Местами в регионе прошли кратковременные дожди. Температура поднималась до +18…+20 градусов.