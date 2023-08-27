В Петербурге простились с росгвардейцами погибшими в ДТП на КАД

В Петербурге простились с сотрудниками Росгвардии, которые погибли в аварии на 84-м километре кольцевой автодороги (КАД). Панихида прошла в Храме Преображения Господня.

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Авария произошла 22 августа. Причиной стало неосторожное вождение со стороны владельца легкового автомобиля.

В результате легковушка столкнулась с грузовым «Уралом», в кузове которого находились бойцы, проходившие срочную службу в Росгвардии. Затем грузовик перевернулся и трое военнослужащих погибли на месте, еще один скончался в машине скорой, сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Панихида прошла в Храме Преображения Господня. Память погибших почтил руководитель Северо-Западным округом Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьев. На мероприятии присутствовали военнослужащие и сотрудники ведомства.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщил, что В Кировском районе Ленобласти 29-летний мужчина не справился с управлением и вылетел на встречку и столкнулся с другим автомобилем.