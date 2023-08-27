В Петербурге выпала с балкона трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка выпала из окна в Колпино по недосмотру родителей. На данный момент ребенок госпитализирован в больницу, правоохранители проводят проверку.

Baltphoto/Вероника Овсянникова

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, вечером 26 августа поступило сообщение от соседей, что с балкона упал ребенок. Позднее на место прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов.

Как стало известно, отец девочки вернулся с ней с прогулки, после чего отвлекся, отнеся своей жене продукты. Мать ребенка занималась готовкой.

Девочка в это время осталась без присмотра и залезла на велосипед, и выпала из окна. Сейчас ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Полиция намерена провести проверку по факту данного инцидента. Ранее родители не были под вниманием органов опеки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что В Московском районе Петербурга младенец скончался после того, как захлебнулся рвотными массами. Труп направлен в морг для установления причины смерти.