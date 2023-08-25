В Петербурге младенец скончался, захлебнувшись рвотой

В Московском районе Петербурга младенец скончался после того, как захлебнулся рвотными массами. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 23 августа, в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по улице Типанова обнаружен труп несовершеннолетнего.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов нашли труп младенца без внешних признаков насильственной смерти. Установлено, что ребенок, по недосмотру матери, после кормления захлебнулся рвотными массами. В семье есть еще двое детей 3 и 5 лет.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Красносельском районе Петербурга 3-летний ребенок утонул по недосмотру матери. Инцидент произошел в Гореловском озере.