Перед петербургским клубом СКА поставили задачу победить в новом сезоне

Хоккейный клуб СКА должен выиграть Кубок Гагарина в предстоящем сезоне. В прошлом сезоне они уступили победу московскому ЦСКА.

Фото: Baltphoto

В Северной столице проходит презентация хоккейного клуба СКА в преддверии сезона КХЛ 2023/24. На ней глава корпорации «Газпром» заявил, что петербургская команда должна одержать победу.

Также в ходе мероприятия был представлен новый состав команды. Участники презентации подчеркнули, что хоккейный клуб СКА является одним из символов города, и что постановка амбициозных задач является одной из традиций.

Руководство клуба также добавила, что они рассчитывают вернуть звание трехкратного обладателя Кубка Гагарина. Там также прокомментировали, что петербургские команды вчера смогли победить в футболе, и набрали 98 очков в баскетболе.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что питерская футбольная команда «Зенит» одержала разгромную победу над «Уралом».