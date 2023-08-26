Петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над «Уралом»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу в матче шестого тура Российской премьер-лиги. Игра завершилась с разгромным счетом 4:0.

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Соперником «Зенита» был екатеринбургский клуб «Урал», матч с которым прошел в Северной столице на «Газпром Арене». Первый гол был забит на первых минутах матча, благодаря форварду Ивану Сергееву.

Второй гол случился спустя 20 минут игры, и оформил его Кассьерра. Затем третий мяч оформил Клаудиньо перебросив мяч через вратаря. Закрепил результат Матео, который на 68-й минуте перехватил мяч у штрафной соперника, что позволило оформить еще один гол.

Теперь «Урал» опустился на третью строчку в турнирной таблице, а «Зенит» поднялся на второе место. В начале сезона обе команды находились в равном положении имея по 13 турнирных очков.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщил, что трансфер полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина в московское ЦСКА «поставлены на паузу». Обсуждения должны продолжится в сентябре.