Трансфер Сутормина в ЦСКА приостановлен из-за отсутствия замены

Переговоры о трансфере полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина в московское ЦСКА «поставлены на паузу». Обсуждение возможного перехода стороны продолжат в сентябре.

Фото: Baltphoto

Переход полузащитника Сутормина в стан армейцев пока невозможен, так как петербуржцы не нашли ему замену, сообщает МК в Питере.

Напомним, что Алексей Сутормин отыграл за сине-бело-голубых 119 игр, в которых отличился забитыми мячами 13 раз. Его контракт с нынешним клубом действует до июня 2025 года.

Отметим, что петербургский клуб пытается купить у португальской «Бенфики» бразильца Давида Нереса. Они предложили за трансфер 45 млн евро, однако предложение было отклонено. Футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что петербургский клуб «Зенит» не сможет приобрести нападающего из «Бенфики» за такую сумму.

Петербуржцы занимают 4-ю строчку в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.