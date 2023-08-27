В Петербурге первоклассники смогут бесплатно ходит в кино в сентября

Ученики первых классов в Петербурге смогут на протяжении всего сентября бесплатно смотреть кино в кинотеатрах. Они пройдут в рамках акции «ПервоКлассный выходной».

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Акция продлится со 2 по 30 сентября включительно и приурочена ко Дню знаний. Жителям города напомнили, что в Петербурге были сняты многие знаковые фильмы, как «Осенний марафон» Георгия Данелии, «Брат» Алексея Балабанова, «Невероятные приключения итальянцев в России» Эльдара Рязанова и другие, сообщили в Смольном.

Также в Северной столице согласовано проведение съемок по 135 проектам. Также в городе прошла масштабная киноакция, в которой более 67 тысяч петербургских школьников получили бесплатные билеты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщил, что Роспрероднадзор в Петербурге потребовал от владельца свыше 350 миллионов рублей в качестве возмещения вреда реке Нева.