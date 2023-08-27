Стоило ли оно того: в Петербурге задержали рецидивиста, любящего мелкие грабежи

Горе грабитель рецидивист напал на мужчину и похитил у него имущества на баснословные 1500 рублей. Подозреваемый был оперативно задержан и доставлен в отделение полиции.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, вечером 25 августа к патрульным в Адмиралтейском районе обратился мужчина и сообщил об ограблении. Потерпевший сообщил, что грабитель применил в отношении его физическую силу и украл телефон стоимостью 1500 рублей.

«Профессиональный» грабитель смог скрываться от правосудия целых три минуты, после чего был задержан сотрудниками полиции. Им оказался безработный 35-летний гражданин РФ.

Подозреваемого доставили в отделение полиции, где потерпевший написал заявление. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия).

Мужчине также была избрана мера пресечения в виде ареста. Сообщается, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности в деле по хищению имущества на сумму в 8000 рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге был задержан мужчина, который любил грабить соседский шкаф в гостиной.