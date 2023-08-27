Последний выходной лета в Петербурге будет сухим и солнечным

Последний выходной лета в Северной столице будет преимущественно солнечным и без осадков. Однако к вечеру понедельника могут прийти дожди

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В воскресенье, 27 августа, Санкт-Петербург окажется на гребне скандинавского антициклона, который надвигается с севера. Температура воздуха днем составить от +21 до +23 градусов, что на два градуса может превысить климатические показатели, сообщает в своем телеграмм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В Ленинградской области ожидается схожая погода. Температура воздуха там составит от +21 до +24 градусов.

В понедельник, 28 августа, стоит ожидать в первой половине дня солнечную погоду с прояснениями и температуру воздуха до + 23. Однако к вечеру могут начаться дожди.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что последние выходные лета в Северной столице пройдут при солнечной погоде и без осадков.