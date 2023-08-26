В Петербурге проходит показ железнодорожной тюники прошлого века

В Культурной столице стартовали «Дни открытых дорог», в рамках которых проходит динамический показ ретротехники. В частности, жители могли засвидетельствовать 13 локомотивов прошлого века.

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Среди машин был представлен последний массовый пассажирский паровоз П36, который является «ветераном» Великой отечественной войны и принадлежит к серии Эу. Некоторые из представленных локомотивов ездили по железным дорогам еще при последнем императоре Николае II, сообщили в пресс-службе РЖД.

Также публика сможет увидеть 3 не паровые машины. Демонстрации пройдут 26 и 27 августа в честь праздника «День открытых дорог». Зрителям также предложат ознакомиться и с историей железной дороги.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщил, что запуск Высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом может состояться в 2028 году.