ВСМ между Петербургом и Москвой могут ввести в эксплуатацию уже в 2028

Движение по Высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом могут запустить в 2028 году. Так, дорога между двумя городами займет 2 часа 15 минут. На реализацию проекта планируется потратить 1,7 трлн рублей.

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В 2028 году специалисты планируют завершить строительство скоростной железнодорожной магистрали. По словам замглавы Минтранса РФ Валентина Иванова, объект введут в эксплуатацию после завершения строительства, сообщает ТАСС.

Пассажиры смогут преодолевать путь между двумя столица всего за 2 часа 15 минут. В Минтрансе отметили, что на строительство магистрали будут нужны средства от Фонда национального благосостояния в объеме до 468 млрд рублей. Общая сумма инвестиций составляет 1,7 трлн рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что президент России Владимир Путин заявил, что настал момент реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.