Путин поддержал строительство ВСМ между Петербургом и Москвой

Президент России Владимир Путин заявил, что настал момент реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Так, время путешествия сократится до 2 часов 15 минут вместо текущих 4 часов.

Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Президент сообщил об этом после запуска третьего Московского центрального диаметра, на церемонии присутствовал также мэр Москвы, Сергей Собянин, сообщает Neva.Today.

Глава Российских железных дорог (РЖД) Олег Белозеров обратился к Владимиру Путину с просьбой о поддержке строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали. Президент положительно ответил на это предложение и отметил, что необходимо продолжать развитие магистрали в Нижний Новгород, Воронеж, Казань и регионы Урала.

Кроме того, Владимир Путин видит перспективы постройки высокоскоростной магистрали до Адлера, Донецка и Луганска. Он также обещал обсудить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Минском.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Газпромбанк и правительство Санкт-Петербурга подписали соглашение относительно инвестпроекта по строительству магистрали М-49 в Приморском районе города.