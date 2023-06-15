Газпромбанк займется строительством магистрали М-49 в районе «Лахта-Центра»

Газпромбанк и правительство Санкт-Петербурга подписали соглашение относительно инвестпроекта по строительству магистрали М-49 в Приморском районе города. Благодаря возведению трассы улучшится транспортная доступность для жителей новых микрорайонов Северо-приморской части Петербурга, а также гостей «Лахта-Центра».

Фото: предоставлено пресс-службой Газпромбанка

Согласно проекту построенная по концессии платная автомобильная магистраль М-49 появится в районе «Лахта-Центра». Соглашение на полях ПМЭФ подписали первый вице-президент кредитной организации Алексей Чичканов и вице-губернатор Северной столицы Николай Линченко.

Дорога будет иметь четыре полосы движения (по две в каждом направлении) от Приморского шоссе до Западного скоростного диаметра. Проект подразумевает и строительство современной транспортной развязки.

Другую развязку — путепровод через железнодорожные пути Сестрорецкого направления – планируется возвести с учетом подключения к Приморскому шоссе. В пресс-службе Газпромбанка уточнили, что сейчас капитальные затраты по проекту составляют почти 24 миллиарда рублей.

«Поддержка проектов в транспортной инфраструктуре является одним из ключевых направлений деятельности Газпромбанка», — заметил Чичканов.

Отмечается, что финансовый институт в качестве #МЕГАИГРОКа в нише инфраструктурного строительства на принципах государственно-частного партнерства обладает уникальным опытом, а также экспертизой и ресурсами и способен структурировать такие проекты на наиболее выгодных условиях для всех сторон: государства, инвесторов, строительных компаний, операторов, банков.

Команда, состоящая из различных подразделений и компаний группы банка, ведет комплексную подготовку и сопровождение на всех этапах инвестиционной инициативы в режиме 24/7: от проектирования до эксплуатации. Капитальные затраты всех инфраструктурных проектов с участием #МЕГАИГРОКа по всей стране уже превышают 4,5 триллиона рублей. Общий портфель проектов ГПБ в автодорожной инфраструктуре на сегодня составляет 700 миллиардов рублей, напоминают в кредитной организации. В целом банк ориентирован на предоставление современных высокотехнологичных продуктов и сервисов, объединенных в удобные экосистемы.