Петербург и Башкортостан будут развивать свое сотрудничество

Смольный и глава республики Башкортостан согласовали дорожную карту по развитию сотрудничества. В частности, речь идет о взаимовыгодных торговых операциях.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Власти Северной столицы считают, что Санкт-Петербург и Башкортостан являются крупнейшими промышленными и научными центрами. Также отмечается, что сотрудничество между данными регионами уже идет и успешно развивается.

В качестве примера, Смольный приводит торговые взаимоотношения. В частности, Петербург поставляет в Башкортостан лекарственные препараты, медицинское оборудование, парфюмерия, ювелирные изделия, а взамен получает бензин, дизельное топливо, синтетический каучук.

Власти Северной столицы убеждены, что подобное взаимодействие особенно важно в условиях внешних санкций. Оно позволит найти новые точки для развития промышленной кооперации.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что замминистра обороны России прибыл в Петергоф для инспекции хода строительства корпусов университета СК.