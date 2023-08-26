Замминистра обороны проинспектировал строительство кадетских корпусов СК в Петергофе

Замглавы Минобороны России проверил ход строительства кадетских корпусов университета СК в Петергофе. В ходе работ специалисты пытаются воссоздать архитектурный облик ряда исторических объектов.

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Возведением кадетских корпусов СК занимаются военные специалисты Минобороны. Заместитель министра обороны России Тимур Иванов прибыл в Северную столицу, чтобы проинспектировать их работу.

В ходе строительства специалисты восстанавливают ряд исторических объектов и возводят новые строения. В частности, общежитие на 420 места и учебный корпус с актовым залом. Также планируется закончить возведение спорткомплекса и столовой, пишет мк в Санкт-Петербурге.

Военные строители также задействованы в возрождении и исторические корпуса СК в Петербурге. В процессе восстановления они подбирают материалы таким образом, чтобы наиболее воссоздать исторический архитектурный облик.