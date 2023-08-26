Несостоявшиеся бароны: в Петербурге избрали меру пресечения двум торговцам запрещенными веществами

Суд избрал меру пресечения для любителей спорта и наркотических веществ. Двое мужчин пробудут под стражей до 24 октября текущего года.

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Невский районный суд города Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в отношении двух мужчин, которых подозревают в совершении преступления по части 3 статьи 30 УК РФ и части 5 статьи 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств в особо крупном размере), сообщила пресс-служба судов Города.

Следствие полагает, что подозреваемые, вице-президент Федерации водного поло Санкт-Петербурга и генеральный директор Центра реабилитации планировали подзаработать на продаже наркотических веществ. Они приобрели более шести килограммов, однако позднее были задержаны сотрудниками полиции.

Свои «богатства» они хранили в гараже, расположенном в Старой Слободе в Ленинградской области. Также, часть запрещенных веществ находилось в автомобиле одного из фигурантов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что сотрудники полиции в Выборгском районе нашли бидон с патронами, большая часть которых была непригодна для использования.