Школьникам рассказали, как лучше подготовиться к школе

Приближается 1 сентября и юные россияне готовы вернутся в свои классы. В связи с этим детский психолог Наталья Наумова рассказала, как детям правильно подойти к началу нового учебного года.

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Психолог посоветовала заранее перестраивать режим, чтобы более плодотворно подойти к учебному процессу. По словам Наумовой, налаженный режим поможет ребенку ходить в школу с хорошим настроением, сообщает МК в Мурманске.

Также она порекомендовала родителям напоминать детям фокусироваться на положительных моментах учебы, например, общение с друзьями и интересные занятия.

Кроме того, подготовить ребенка поможет покупка новых канцелярских принадлежностей или истории родителей о школе. Наумова заявила, что выбор школьных предметов должен оставаться за ребенком, так как ему с ними ходить.

Напомним, что в России рассматривают возможность отменить оценки по творческим предметам: технологии, музыке, ИЗО и физкультуре.