В Петербурге пройдет бизнес-форум предпринимателей Ленобласти

В Санкт-Петербурге в сентябре состоится ежегодный форум предпринимателей Ленинградской области. Встреча пройдет под названием «Мой бизнес – Энергия возможностей».

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В Северной столице 6 сентября состоится бизнес-форум «Мой бизнес – Энергия возможностей». К участию приглашены предприниматели Ленинградской области, сообщает онлайн47 со ссылкой на комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти.

Отмечается, что основной темой форума станет обсуждение настоящего и будущего малого бизнеса в 47-м регионе. Кроме того, планируется пленарное заседание с главой области Александром Дрозденко.

Кроме того, гости мероприятия примут участие в дискуссионных сессиях, круглых столах и тренингах. Принять участие можно после прохождения регистрации на сайте.

Напомним, что одно из промышленных предприятий, расположенных под Петербургом, получило награду в области экологии.