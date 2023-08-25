Вице-губернатор Поляков рассказал, какие льготы получат жители Петроградской района после появления платной парковки

Жители Петроградского района получат возможность бесплатно парковаться на Крестовском острове после введения платной парковки, а жители Крестовского — на Петроградке. Вице-губернатор Поляков рассказал, что никаких ограничений не будет.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Поляков рассказал, что жители Крестовского острова получат разрешение на парковку на территории Петроградского района, если им потребуется посетить поликлинику или детский сад. Аналогичные возможности на Крестовском острове предоставят для жителей Петроградской стороны, сообщает вице-губернатор на прямой линии.

Напомним, что начались работы по установке платной парковки на Крестовском острове. Так, специалисты установят около 500 информационных табличек и нанесут порядка 720 квадратных метров разметки на дорогах. Работы планируется завершить в сентябре.

Поляков отметил, что введение платных парковок имеет несколько плюсов. Так, будет улучшено движение общественного транспорта. После ее введения прекратятся пробки из-за хаотичных парковок.

Второе — в городе произойдет оптимизация пространства. Теперь автомобили не будут занимать часть транспортной инфраструктуры.

Кроме того, спасатели смогут оперативнее оказывать необходимую помощь людям. Так, в зоне действия платной парковки время прибытия спасателей ускорилось в два раза.