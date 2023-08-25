Петербуржцам рассказали, когда появится поминутная оплата парковки

В Петербурге с начала учебного года планируется ввести поминутную оплату парковки. Вице-губернатор Кирилл Поляков рассказал, что сервис находится на тестировании.

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В культурной столице с 1 сентября введут сервис поминутной оплаты парковки. По словам Полякова, технология готова и в настоящее время находится на тестировании. Мобильное приложение уже обновлено, сообщает телеканал Санкт-Петербург.

Поляков заявил, что «на 99% уверен, что поминутную оплату запустим 1 сентября».

Отмечается, что жители города на Неве смогут оплачивать поминутную парковку с первой минуты второго часа стоянки. Однако оплатить стоянку своего авто можно будет заранее. Например, вместе с оплатой за первый час.

Кроме того, если водитель уедет с оплаченного парковочного места заранее, то неиспользованные средства вернут ему в мобильном приложении.