В Петербурге специалистам осталось забетонировать последние 500 метров на участке «Спасская» — «Горный институт»

В петербургском метрополитене продолжаются работы по строительству новых станций. В настоящее время специалисты трудятся на участке «Спасская» — «Горный институт» длиной в 2,5 километра. Им осталось забетонировать последние 500 метров.

Фото: МК в Питере

В культурной столице продолжается активное возведение новых станций метро. Например, планируется удлинение двух веток – оранжевой и коричневой. Специалисты проводят работы на территории «Спасская» — «Горный институт» длиной в 2,5 километра, сообщает МК в Питере.

Фото: МК в Питере

Отметим, что они занимаются укладкой путевого бетона. Реализация намеченных планов проходит в быстром темпе, в связи с чем на одном из путей осталось уложить бетон лишь на 500 метрах.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что на участке от поселка Свердлова до Оранжерейки в Всеволожском районе запланирован капитальный ремонт.