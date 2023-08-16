В Ленобласти заасфальтируют 6-ти километровый гравийный участок

На участке от поселка Свердлова до Оранжерейки в Всеволожском районе запланирован капитальный ремонт. Специалисты планируют заняться укладкой асфальта, тротуаров и установкой освещения.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В рамках ремонта все 6 км дороги от Больших Порогов и Островков до перекрестка в сторону Мяглово и деревни Кузьминка будут покрыты асфальтом. Кроме того, в населенных пунктах появятся новые остановочные павильоны. Планируется завершить работы к середине следующего лета, сообщает Онлайн47.

Представители правительства объяснили, что для укладки асфальта необходимо создать новую основу, поэтому понадобится активная работа экскаваторов. В связи с этим временные неудобства неизбежны.

Напомним, что капитальный ремонт станции «Ладожская», расположенной на четвертой линии метрополитена Петербурга, протекает в соответствии с запланированным графиком.