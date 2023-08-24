Петербургский суд огласил приговор участникам саентологического движения

Невский районный суд признал виновным пятеро участников во главе с руководителем «Саентологической церкви». Однако все равно все они остались на свободы.

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В Северной столице суд огласил приговорил руководителей религиозной группы «Саентологическая церковь». Так, их признали виновными в незаконном предпринимательстве , возбуждении вражды и организации экстремистского сообщества, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд приговорил руководителя «Саентологической церкви» к 6,5 годам колонии условно с лишением права заниматься общественной и религиозной деятельностью на 2 года. Остальным участникам сообщества придется заплатить штраф в размере от 600 тыс. до 1,3 млн рублей.

Подсудимые не признали свою вину.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что большого любителя выращивать запрещенные растения приговорили к 5 годам и 2 месяцам колонии строгого режима. Он был задержан в арендованном доме, где и создал плантацию.