Власти ограничат движение автомобилей на время мероприятий, приуроченных к «Дням Башкортостана в Санкт‑Петербурге»

В Северной столице в последнюю неделю августа введут ограничения движения транспорта в связи с масштабными культурно-массовыми мероприятиями, посвященными «Дням Башкортостана в Санкт‑Петербурге».

Фото: Baltphoto

В городе на Неве с 25 по 31 августа пройдут мероприятия, приуроченные к «Дням Башкортостана в Санкт‑Петербурге». В связи с этим на ряде улиц будет ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Так, остановка транспорта и движение автомобилей с 25 по 27 августа будет запрещена на участке Миллионной улицы от набережной Зимней канавки до Мошкова переулка. А также с 25 по 31 августа в проезде вдоль дома № 4,6-8 по Дворцовой площади и на Миллионной улице, а с 26 по 27 августа — на набережной реки Мойка и на набережной Зимней канавки.

Фото: комитет по транспорту Петербурга

Подробнее с ограничениями можно ознакомиться на сайте Комитета.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что русская православная церковь просит передать ей Благовещенскую усыпальницу в Александро-Невской лавре. Однако на данный момент не известно передадут ли власти Петербурга данный культурный объект.