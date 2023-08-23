РПЦ просит властей Петербурга передать усыпальницу в Лавре

Русская православная церковь просит передать ей Благовещенскую усыпальницу в Александро-Невской лавре. Однако на данный момент не известно передадут ли власти Петербурга данный культурный объект.

Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Сейчас данный объект находится в оперативном управлении СПб ГУК «Государственный музей городской скульптуры» и открыта для свободного помещения. Однако РПЦ считает, что возвращение объекта во владении епархии имеет большое значение для верующих, следует из заявки на сайте городского комитета имущественных отношений (КИО).

В Церкви также отметили, что данная церковь строилась не для того, чтобы туда были перенесены памятники со всех могил. В качестве аргумента они напомнили, что Суворов хотел быть похоронен в Лавре.

В епархии добавили, что данный вопрос является не первостепенным, так как есть большое количество других объектов, нуждающихся в восстановлении. В комитете по культуре добавили, что вопрос о передачи усыпальницы будет рассматриваться в порядке, который установлен законодательством.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщил, что власти Северной столицы отказали РПЦ в строительстве и восстановлении шести церквей.