Власти Петербурга отказали РПЦ в строительстве и воссоздании шести церквей

Смольный не удовлетворил намерение Петербургской епархии Русской православной церкви (РПЦ) реализовать ряд проектов по созданию новых церквей и храмов из-за неучтенных требований касательно возможности размещения таких объектов.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Данный вопрос был рассмотрен в понедельник, 31 июля, комиссией по генеральному плану Петербурга, где проекты и отклонили. В ЗакСе прокомментировали отказ городского правительства, заявив об индивидуальных причинах каждого случая, пишет Neva.Today со ссылкой на dp.ru.

Среди отклоненных воссоздание церкви Св. Николая Чудотворца и Св. Благ. Князя Александра Невского в Центральном районе, а также строительство трех церквей в Адмиралтейском районе и двух на Петроградской стороне.

Кроме того, еще не решен вопрос с колокольней около Смольного собора, так как Совет по сохранению культурного наследия предлагает найти другое место для ее реализации.