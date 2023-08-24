В Петербурге на учебу с 1 сентября отправятся свыше 1 млн детей

В Петербурге с начала нового учебного года в детские сады, школы и колледжи пойдет один миллион юных жителей. Так, на развитие сферы образования было выделено 245 млн рублей.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В четверг, 24 августа, в Северной столице состоялось традиционное заседание городского педагогического совета, на котором обсуждался День знаний. В пресс-службе Смольного заявили, что на образование планируется потратить 245 млн рублей.

В ведомстве уточнили, что всего с 1 сентября в детские сады, школы и колледжи пойдут свыше миллиона жителей региона. Так, в новом учебном году откроются 24 новые школы. Всего за четыре года в городе Петра появились 68 школ и 164 детских сада.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что строители в Ленинградской области приступят к восстановлению школы и лицея в Енакиево. Работы должны будут организовать так, чтобы они не мешали учебному процессу.