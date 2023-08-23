Специалисты в Ленинградской области займутся восстановление школы и лицея в Енакиево

Строители в Ленинградской области приступят к восстановлению школы и лицея в Енакиево. Работы должны будут организовать так, чтобы они не мешали учебному процессу.

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Работы должны будут пройти в школе №15 и лицее информационных технологий. Специалисты обнаружили дополнительные дефекты в структуре зданий во время проведения восстановительных работ, сообщил IVBG.

Руководство Ленинградской области рекомендовало организовать учебный процесс таким образом, чтобы он не мешал проведению строительных работ. Также был предложен альтернативный вариант по временному перераспределению учеников по другим школам.

Всего на восстановление инфраструктуры в Енакиево планируется направить более 2,5 миллиарда рублей. Из них почти 2 миллиарда придут из федерального бюджета и не менее 750 миллионов от правительства Ленобласти.